АвтоВАЗ отзовет 15 тысяч Lada Granta и Lada 4x4 

АвтоВАЗ готовится к старту сервисной кампании: автогигант отзовет 15 тысяч автомобилей Lada Granta и Lada 4x4 для замены ручки гидрокорректора света фар. Соответствующее информационное письмо уже отправили официальным дилерам Lada.

Портал Лада-онлайн сообщает , что дефект, выявленный АвтоВАЗом, незначителен: замена неправильной ручки гидрокорректора фар на нужную займёт не более трёх минут. В салонах Lada деталь с артикулом 8450001365 или 21900-3718349-00 поменяют бесплатно.

Официально о старте сервисной кампании Росстандарт ещё не объявил, так что список VIN-номеров попавших под отзыв автомобилей и год их выпуска пока не опубликованы. Владельцы Lada Granta и Lada 4x4 могут самостоятельно проверить, попадала ли их машина под отзыв: для этого нужно зайти на официальный сайт Lada и заполнить форму

Вполне вероятно, что в ближайшее время АвтоВАЗ инициирует ещё один масштабный отзыв: на заводе выявили серьёзный дефект на 16-клапанных моторах 1.6, и целой партии автомобилей может потребоваться замена головок блока цилиндров.