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Эксперты назвали самые популярные подержанные иномарки в России в 2020 году 

RT на русском 1 час назад
Самой популярной подержанной иномаркой стал Ford Focus
Фото: ТАСС
Самой популярной подержанной иномаркой в России в 2020 году стал Ford Focus. Продано 130,7 тыс. таких автомобилей.
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Далее следуют Hyundai Solaris и Kkia Rio — 117,9 тыс. и 117 тыс. соответственно.
В список также попали Toyota Corolla (105,4 тыс.), Toyota Camry (84,7 тыс.), Renault Logan (81 тыс.).
Кроме того, в списке есть Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.
Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 666,4 тыс. рублей в декабре 2020 года.
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Автоновости , Hyundai , Chevrolet , Opel Astra , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Renault Logan , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Volkswagen , Renault , Skoda , Opel , Toyota Camry , Toyota Corolla , газета "Известия"
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