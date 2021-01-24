Самой популярной подержанной иномаркой стал Ford Focus

Самой популярной подержанной иномаркой в России в 2020 году стал Ford Focus. Продано 130,7 тыс. таких автомобилей.
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Далее следуют Hyundai Solaris и Kkia Rio — 117,9 тыс. и 117 тыс. соответственно.
В список также попали Toyota Corolla (105,4 тыс.), Toyota Camry (84,7 тыс.), Renault Logan (81 тыс.).
Кроме того, в списке есть Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.
Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 666,4 тыс. рублей в декабре 2020 года.