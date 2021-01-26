На базе электрокара «Кама-1» построят седаны и грузовики 

Компактный отечественный электрокар «Кама-1» станет основой для целого семейства автомобилей. На его платформе собираются построить сразу несколько седанов и грузовиков, которые покажут до конца 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ).

Реализовывать проекты на базе «Камы-1» планируется совместно с разными российскими и зарубежными производителями, информацию о которых пока держат в секрете. В пресс-службе отметили, что электрокар не был запланирован как одиночный проект. Он представляет собой «проект-платформу», достаточно гибкую для постройки автомобилей с различными формами кузова и габаритами.

«Каму-1» представили в декабре минувшего года. Разработкой сити-кара занимался КамАЗ совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). По размеру машина чуть больше «Оки»: длина равна 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, а высота — 1,6 метра.

Пресс-служба президента РТ / Салон Камы-1

Электрокару пообещали богатое оснащение, включающее в себя автопилот третьего уровня, и современный тачскрин мультимедийной системы, для которого выбрали необычное расположение — в ступице руля. Заявленное оборудование «Камы-1», а также его скромную цену — от 11 тысяч евро — высоко оценили европейские СМИ.

Прототип оснастили электромотором мощностью 80 киловатт, разгоняющим автомобиль до 150 километров в час. Он питается от литий-ионной батареи емкостью 33 киловатт-часа, которая обеспечивает до 250 километров хода без подзарядки. Пиковая отдача мотора составляет 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, однако в обычных условиях она не превышает 109 сил. Время разгона с места до «сотни» — 6,7 секунды.

Несмотря на прекращение финансирования в рамках Федеральной целевой программы, КамАЗ планирует сертифицировать «Каму-1» уже в 2021 году, а впоследствии заняться серийной сборкой.