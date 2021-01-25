В продаже появился «ЗИЛ» за 37 миллионов рублей 

Все новости на карте

В Сети появилось объявление о продаже советского лимузина «ЗИЛ», выпущенного ограниченной серией в середине 80-х годов. Владелец уверяет, что автомобиль полностью соответствует оригиналу, на котором передвигались первые лица СССР.

Автор объявления отметил, что сам приобрел ЗИЛ-41045 в 2004 году и сразу же занялся его реставрацией. Машину, по его словам, восстанавливали работники автомобильного завода имени Лихачёва (АМО ЗИЛ) с использованием только оригинальных запчастей. Специалисты перебрали двигатель, АКПП, тормозную систему, ходовую часть, а также перекрасили кузов авто. Салон при этом остался в первозданном виде.

«В данный момент автомобиль полностью технически исправен, все системы работают в штатном режиме», — говорится в объявлении.

Владелец добавил, что более 15 лет автомобиль хранится в специальном помещении с соблюдением требований температурного режима (20-23 градуса) и влажности воздуха (50-55%). Пробег лимузина составляет 52 тысячи километров. ЗИЛ-41045 — очень редкий экземпляр, уверяет автор. Всего было выпущено 19 автомобилей в период 1984-85 гг.

«Автомобиль вполне достоин занять место в настоящей коллекции, реально выпущенных АМО ЗИЛ легковых автомобилей», — говорится в объявлении.