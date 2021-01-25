АвтоВАЗ отказался от разработки Lada Van на базе Renault Dokker 

АвтоВАЗ отказался от разработки новой модели — перелицованного Renault Dokker под брендом Lada, сообщает «Ежедневный автомобильный журнал» со ссылкой на собственные источники. Причин несколько: во-первых, компактный фургон с фирменным дизайном в X-стиле составил бы конкуренцию Largus, а во-вторых, оригинальный Dokker, который поставляли в страну с 2017 по 2020 год, не пользовался популярностью на рынке.

Впервые о появлении Lada Van заговорили еще в 2018 году. Тогда стало известно, что АвтоВАЗ рассматривает возможность разработки нового компактного коммерческого фургона на базе Dokker. Позже выяснилось, что выпуск этой модели предусмотрен Специальным инвестконтрактом (СПИК), заключенным автопроизводителем с правительством России в марте 2019 года. По информации «Ежедневного автомобильного журнала», Van отличался бы от Dokker передком в форменном X-образным стиле Lada, а французский мотор Renault заменили бы на вазовский агрегат.

Причем глубокой локализации Lada Van не планировалось. Например, даже штампованные кузовные панели намеревались импортировать из Марокко, где налажена сборка оригинального Dokker. По предварительным данным, АвтоВАЗ рассчитывал на выпуск 4000–11000 экземпляров Van в год.

Renault Dokker

В самом АвтоВАЗе неоднократно заявляли , что если Lada Van и появится на рынке, то это произойдет не раньше 2022 года. Это объясняли тем, что со стороны завода было бы «опрометчивым решением» создавать дополнительного конкурента «Ларгусу». Но от проекта решено было отказаться в том числе и по причине непопулярности Renault Dokker в России: за три года присутствия на рынке эта модель разошлась в количестве 4800 штук.

Впрочем, это решение пока не окончательное — судьба Lada Van будет решена в конце 2021 года, однако шансов на то, что проект возобновят, практически нет.