Минтранс отверг идею вывести ретромашины из-под действия запрещающих знаков

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Минтранс РФ отклонил предложение Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести классические и спортивные автомобили из-под действия знаков, которые запрещают проезд автомобилей с низким экологическим классом. В ведомстве признали данную инициативу "преждевременной", сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст протокола совещания в Минтрансе, где обсуждались предложения РАФ по изменению правил дорожного движения (ПДД).

По информации издания, на совещание, которое состоялось в конце 2020 года, были приглашены представители ГИБДД , ФГУП "НАМИ", Минпромторга . Из протокола следует, что в ГИБДД считают, что не существует системы "категорирования" классических и спортивных авто в зависимости от "соответствия их современным требованиям безопасности", нет и критериев, по которым можно определить условия "допуска транспортных средств к движению". В НАМИ уверены, что вопросы выведения классических и спортивных автомобилей из-под действия знаков станет возможным после создания системы допуска. Кроме того, там полагают, что необходимо создать отдельную диагностическую карту, чтобы "классика" и "спорт" могли проходить техосмотр.

По мнению зампреда комитета классических автомобилей РАФ Петра Шляхина, позиция Минтранса является "неконструктивной". "Нормы безопасности, о которых говорят в МВД , не имеют никакого отношения к установке новых знаков, — пояснил он. — Вопросы сохранения национальной истории и культуры в области техники должны рассматриваться государством в увязке со всеми законодательными и нормативными изменениями. О судьбе классических и спортивных авто надо думать заранее, внеся соответствующие поправки в правила. А правила допуска к движению, о которых говорит Минтранс, уже давно разрабатываются".

Издание напоминает, что "экологические" указатели были введены в ПДД в 2017 году, однако до сих пор нигде не применялись. Из-под их действия уже выведен транспорт Минобороны РФ , полиции, пожарной охраны, скорой помощи, почты. По информации газеты, Минтранс планирует добавить в перечень исключений также электромобили и машины на газовом топливе.

Газета также напоминает, что 2018-2019 годах на уровне правительства РФ шло обсуждение концепции "экологических" зон в Москве и Санкт-Петербурге, куда будет запрещено въезжать автомобилям с низким экологическим классом. Предполагалось, что на границах этих территорий установят новые дорожные знаки, однако впоследствии данный проект был заморожен.

В департаменте транспорта Москвы "Коммерсанту" заявили, что планов по установке "экологических" знаков пока нет.