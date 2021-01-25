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BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций 

Motor.ru 31 минуту назад
BMW собралась упростить модельный ряд и избавиться от непопулярных опций
Фото: Motor
Компания BMW упростит модельный ряд и уберет из перечня доступных опций самые непопулярные позиции. Произойдет это уже в ближайшие несколько лет, что позволит марке выйти на приемлемый уровень прибыльности для покрытия расходов на разработку электромобилей.
По словам главного финансового директора BMW Николаса Петера, слова которого приводит Reuters, болезненный для компании, в финансовом плане, переход на электромобили приведет к поиску новых путей снижения издержек и повышения прибыли. И в краткосрочной перспективе все выглядит так: уменьшится количество вариантов силовых установок и опций для разных моделей, а также исчезнут наименее популярные функции.
Вдобавок BMW планирует пересмотреть подход к внедрению программного обеспечения. Во-первых, это может упростить и сделать более эффективной разработку автомобилей, во-вторых, удовлетворит запросы клиентов в том же Китае — одном из крупнейших рынков сбыта для BMW. Там, согласно опросам, до ⅔ автовладельцев готовы пересесть на машину другой марки, если бренд предложит более интересный «цифровой опыт взаимодействия» — под этим стоит понимать расширенные сетевые возможности, персонализацию и уникальные сервисы.
Согласно новой стратегии, за два года, с 2021 до 2023-й, BMW выпустит на четверть миллиона больше электрифицированных автомобилей, чем планировалось ранее. А их доля в общем объеме продаж составит уже не восемь, а 20 процентов. В ближайшую десятилетку компания представит девять новых электромобилей, в том числе под брендом MINI.
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Автоновости , BMW , Reuters
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