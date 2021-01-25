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Lada начала принимать предзаказы на Niva Travel: известны цены 

Motor.ru 2 часа назад
Lada начала принимать предзаказы на Niva Travel
Фото: © Lada
Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте приема предзаказов на новый внедорожник Lada Niva Travel. Цена начальной версии — 747 900 рублей.
Пока что речь идет именно о предзаказах — в компании пообещали дополнительно объявить о дате старта продаж. Чтобы забронировать автомобиль нужно выбрать нужную комплектацию и внести предоплату в размере 10 000 рублей. Всем клиентам, которые оформят предзаказ до официального страта продаж, производитель подарит набор фирменных аксессуаров для бездорожья: коврики, трос, лопату и омывающую жидкость.
Внедорожник Niva Travel оснащен постоянным полным приводом с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Дорожный просвет — 220 миллиметров. Сочетание двигатель-трансмиссия у модели стандартное: 80-сильный 1,7-литровый атмосферник и пятиступенчатая «механика». В базовой комплектации есть стальная защита картера.
Стоимость начальной версии Classic — 747 900 рублей. Такой автомобиль оснащается водительской подушкой безопасности, электроприводом и обогревом зеркал и передними электростеклоподъемниками.
© Lada
Средняя версия Comfort обойдется минимум в 804 900 рублей. Список оборудования пополнится кондиционером, подогревом передних сидений, ящиком для продуктов с охлаждением. Также к заказу доступна внедорожная версия Comfort Off-road по цене от 844 900 рублей, которая дополнительно оснащается рейлингами, складным ключом центрального замка с дистанционным управлением и козырьками водителя и переднего пассажира с зеркалами.
Топовая версия Luxe доступна к предзаказу по цене от 890 900 рублей. Она отличается двумя фронтальными подушками безопасности, мультимедийной системой, парктрониками, камерой заднего вида с омывателем, водительским креслом с поясничной поддержкой и окрашенными в цвет кузова дверными ручками и корпусами боковых зеркал. Версия с приставкой Off-road стоит от 905 900 рублей и оснащается внедорожными шинами, шноркелем, неокрашенным обвесом и черной обивкой потолка.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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