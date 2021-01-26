Японцы создадут электромобиль за 220 тысяч рублей

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Исполнительный директор японского производителя электродвигателей Nidec Сигенобу Нагамори предрек появление на рынке сверхдоступных электромобилей.

В качестве примера Нагамори привел китайский электромобиль Wuling, который производитель удешевил до 4 300 долларов. В Китае этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla . Глава японской компании полагает, что в ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов (около 220 000 рублей), передает Nikei.

Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.

Ранее стало известно, что правительство Японии планирует прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей к середине 2030-х годов.