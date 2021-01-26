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В Японии пообещали электромобиль за 220 тысяч рублей 

Москва24 и ещё 6 3 часа назад
Японцы создадут электромобиль за 220 тысяч рублей
Фото: TASS/ZUMA/Aditya Irawan
Исполнительный директор японского производителя электродвигателей Nidec Сигенобу Нагамори предрек появление на рынке сверхдоступных электромобилей.
В качестве примера Нагамори привел китайский электромобиль Wuling, который производитель удешевил до 4 300 долларов. В Китае этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla. Глава японской компании полагает, что в ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов (около 220 000 рублей), передает Nikei.
Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.
Ранее стало известно, что правительство Японии планирует прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей к середине 2030-х годов.
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Автоновости , Tesla
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