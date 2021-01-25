Японцы создадут электромобиль за 220 тысяч рублей

В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнет лавинообразно расти. Об этом сообщает Nikei со ссылкой на Сигенобу Нагамори, председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec.

Нагамори привел в пример китайский электромобиль Wuling, который удалось удешевить производителю до 4 300 долларов (324 000 рублей по текущему курсу). В Китае этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla Model 3.

В ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов (около 220 000 рублей). Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.