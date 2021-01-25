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Японцы пообещали электромобиль за 220 тысяч рублей 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Японцы создадут электромобиль за 220 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнет лавинообразно расти. Об этом сообщает Nikei со ссылкой на Сигенобу Нагамори, председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec.
Нагамори привел в пример китайский электромобиль Wuling, который удалось удешевить производителю до 4 300 долларов (324 000 рублей по текущему курсу). В Китае этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla Model 3.
В ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов (около 220 000 рублей). Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.
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Автоновости , Tesla , Tesla Model 3
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