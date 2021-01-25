Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Экономист рассказал, как быстро накопить на автомобиль 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Экономист рассказал, как быстро накопить на автомобиль
Фото: ТАСС
Доцент РЭУ имени Плеханова, экономист Владимир Колмаков рассказал NEWS.ru о том, как можно быстро накопить денег на новую машину.
В первую очередь, по мнению эксперта, нужно определиться с тем, какую сумму человек собирается ежемесячно откладывать. Здесь важно понимать: если его доходы равны прожиточному минимуму, то от идеи накопления на автомобиль лучше отказаться.

— Допустим, стоимость желаемой машины составляет один миллион рублей. Значит, у будущего обладателя данного автомобильного средства должна быть часть свободного дохода семьи. Ее можно будет откладывать без риска, — пояснил Владимир Колмаков.

Он также добавил, что существует несколько рецептов накопления. К примеру, можно делить заработанные деньги на четыре части и откладывать одну из них на авто. Чтобы собрать за два года миллион рублей, нужно планировать отложить на 200 тысяч рублей больше, посоветовал эксперт. Дело в том, что за это время цена на автомобиль может возрасти. Далее нужно разделить 1,2 миллиона на 24 месяца. Так, если у человека есть возможность для того, чтобы откладывать по 50 тысяч в месяц, то он может приступать к накоплению. В обратном случае ему лучше рассмотреть современные кредитные предложения.
В свою очередь профессор Академии госслужбы при президенте РФ Петр Коловангин посоветовал сначала понять, для каких целей человеку нужно авто, и только после этого рассмотреть вариант лизинга, так как данный способ освободит его от необходимости копить на первоначальный взнос. Эксперт также считает, что самое важное в данном вопросе — здравый смысл и понимание того, как приобретение желаемой машины скажется на семейном бюджете.
Видео дня. Выезд на М-4 в Видном: первая очередь достроена
Вечерняя Москва: последние новости
Составлен рейтинг самых популярных машин у корпоративных покупателей в России Составлен рейтинг самых популярных машин у корпоративных покупателей в России Движение затруднено на МКАД из-за буксирующих на подъем грузовиков Движение затруднено на МКАД из-за буксирующих на подъем грузовиков ГЗК одобрила проект участка улично-дорожной сети на западе столицы ГЗК одобрила проект участка улично-дорожной сети на западе столицы
Комментарии 1
Автоновости , Петр Коловангин , Владимир Колмаков , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение