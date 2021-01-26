Эксперты предупредили о резком подорожании обслуживания авто

Модернизация автомобилей приведет к подорожанию их обслуживания. Об этом сообщает CNews.

В консалтинговой компании Evercore ISI считают, что бизнес-модель, при которой автопроизводители зарабатывают лишь на продаже машин, не устроит ИТ-компании, которые входят на этот рынок. Там прогнозируют, что в скором времени машины могут стать чем-то вроде смартфонов, а их производители — начать требовать деньги не только за их покупку, но и за такие услуги, как обновление программного обеспечения и разблокировка новых функций.

В Evercore считают, что флагманом перемен может стать компания Apple . Слухи о ее потенциальном выходе на авторынок впервые возникли еще в 2014 году. Оборот нового бизнеса производителя айфона может составить около 36 миллиардов долларов.

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг считает, что в будущем авто будут продаваться почти по себестоимости, однако автомобильные компании станут брать с автовладельцев дополнительные деньги за программное обеспечение в течение всего срока службы машины. Он назвал это единственным способом для производителей автомобилей вернуть приемлемые показатели прибыли.