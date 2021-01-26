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В России сменились лидеры онлайн-продаж машин 

Car.ru и ещё 3 1 час назад
В России сменились лидеры онлайн-продаж машин
Фото: РИА Новости
Аналитики проследили за изменениями на авторынке и отметили, что россияне стали охотнее покупать автомобили в режиме онлайн, причем самыми популярными стали кроссоверы. Стоит отметить, что больше всего интересовали покупателей предложения на вторичном рынке.
Среди кроссоверов самыми востребованными оказались бюджетные Hyundai Creta и Solaris. На третьей позиции оказался Mitsubishi Outlander, а следом расположились KIA Sportage, Hyundai Tucson и не менее популярный Nissan Qashqai, который по продажам обошел даже модель Mazda CX-5.
Бестселлерами в ТОП-10 значатся KIA Rio и Skoda Rapid, чешский Kodiaq. Nissan X-Trail и немецкий Volkswagen Tiguan тоже пользовались спросом в Сети, хоть и не таким высоким. В Москве наиболее продаваемыми назвали Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai. При этом в Санкт-Петербурге водители предпочитали больше интересоваться лифтбэками и седанами, хотя лидерами продаж все же оказались внедорожники Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Nissan , Skoda Rapid , Kia Sportage , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Nissan Qashqai , Mazda , Mazda CX-5 , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Mitsubishi , Hyundai Tucson , Mitsubishi Outlander
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