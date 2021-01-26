В России сменились лидеры онлайн-продаж машин 

Аналитики проследили за изменениями на авторынке и отметили, что россияне стали охотнее покупать автомобили в режиме онлайн, причем самыми популярными стали кроссоверы. Стоит отметить, что больше всего интересовали покупателей предложения на вторичном рынке.

Бестселлерами в ТОП-10 значатся KIA Rio Skoda Rapid , чешский Kodiaq. Nissan X-Trail и немецкий Volkswagen Tiguan тоже пользовались спросом в Сети, хоть и не таким высоким. В Москве наиболее продаваемыми назвали Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai. При этом в Санкт-Петербурге водители предпочитали больше интересоваться лифтбэками и седанами, хотя лидерами продаж все же оказались внедорожники Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander.