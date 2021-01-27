QR-код вместо водительских прав будут использовать в трех регионах

Министерство цифрового развития объявило о планах провести эксперимент, в рамках которого водителям трёх российских регионов разрешать использовать QR-код вместо водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. При необходимости цифровой документ можно будет предъявить на экране смартфона.

На первом этапе перевести классические документы в цифровой вид смогут водители Москвы, Подмосковья и Татарстана. По словам специалистов, данные регионы являются «самыми цифровыми». В то же время переход на QR-код не отменит действия обычных документов. Цифровые дубликаты призваны выручить водителей в ситуациях, если они забудут оригиналы дома.

Для перевода документов в цифровой вид необходимо будет воспользоваться специальным приложением, которое создаст персональный код, привязанный к оригинальным документам. При необходимости цифровой дубликат необходимо будет предъявить сотруднику ГИБДД , который в свою очередь сможет «прочитать» его специальным устройством для подтверждения подлинности. Однако, что это будут за гаджет и приложение, пока неизвестно.

Для запуска эксперимента необходимо внести изменения в некоторые действующие нормативные акты. Ожидается, что первые цифровые дубликаты российские водители смогут получить в течение 2021 года.