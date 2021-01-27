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Стало известно, в каких регионах водителям разрешат не возить с собой права 

Motor.ru и ещё 8 55 минут назад
QR-код вместо водительских прав будут использовать в трех регионах
Фото: © Сандурская Софья / АГН "Москва"
Министерство цифрового развития объявило о планах провести эксперимент, в рамках которого водителям трёх российских регионов разрешать использовать QR-код вместо водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. При необходимости цифровой документ можно будет предъявить на экране смартфона.
На первом этапе перевести классические документы в цифровой вид смогут водители Москвы, Подмосковья и Татарстана. По словам специалистов, данные регионы являются «самыми цифровыми». В то же время переход на QR-код не отменит действия обычных документов. Цифровые дубликаты призваны выручить водителей в ситуациях, если они забудут оригиналы дома.
Для перевода документов в цифровой вид необходимо будет воспользоваться специальным приложением, которое создаст персональный код, привязанный к оригинальным документам. При необходимости цифровой дубликат необходимо будет предъявить сотруднику ГИБДД, который в свою очередь сможет «прочитать» его специальным устройством для подтверждения подлинности. Однако, что это будут за гаджет и приложение, пока неизвестно.
Для запуска эксперимента необходимо внести изменения в некоторые действующие нормативные акты. Ожидается, что первые цифровые дубликаты российские водители смогут получить в течение 2021 года.
В декабре прошлого года сообщалось о планах МВД России начать допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет. Однако будут ли выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним кандидатам, пока неизвестно.
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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