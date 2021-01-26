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У россиян появятся электронные документы на машину и водительские права 

Lenta.ru 2 часа назад
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместе с МВД прорабатывает возможность выпуска электронных документов на машину и водительских прав. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях», — добавила она, отметив что в дальнейшем планируется использовать мобильные устройства для проверки водительских документов.

Волк отметила, что проект планируется ввести в экспериментальном порядке и пока что россиянам нужно иметь при себе весь необходимый перечень документов в бумажном виде.
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Как уточняется, комментарий представителя МВД был озвучен после появления в СМИ сообщений о подготовке экспериментального ввода в эксплуатацию мобильного приложения, позволяющего отказаться от регистрационных документов на машину и водительского удостоверения на привычных бумажных носителях. В упомянутых публикациях говорилось, что в рамках эксперимента по запросу сотрудников полиции соотечественники будут предъявлять QR-код.
Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД. Автор инициативы, депутат Госдумы Иван Сухарев, предложил увеличить время, в течение которого штраф можно погасить за половину стоимости, с 20 до 40 дней.
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Автоновости , Видео , Иван Сухарев , Ирина Волк , Госдума , МВД , РИА Новости
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