В будущем автоинспекторы смогут проверять наличие водительского удостоверения и документов на автомобиль с помощью мобильного приложения, сообщает РИА Новости. От водителей потребуется специальный QR-код на собственном гаджете.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что эксперты ведомства прорабатывают внедрение электронного оборота документов совместно со специалистами Минцифры. По ее словам, в первую очередь сотрудники ГИБДД начнут пользоваться электронной версией свидетельства о регистрации транспортного средства. Впоследствии, если эксперимент окажется удачным, оцифруют и водительские удостоверения. При этом Волк подчеркнула, что от обязанности возить с собой оригиналы документов водителей никто не освободит.

«В ПДД определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки», — подчеркнула она.