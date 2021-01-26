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В России нашли замену водительским правам 

Павел Тиунов 3 часа назад
В будущем автоинспекторы смогут проверять наличие водительского удостоверения и документов на автомобиль с помощью мобильного приложения, сообщает РИА Новости. От водителей потребуется специальный QR-код на собственном гаджете.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что эксперты ведомства прорабатывают внедрение электронного оборота документов совместно со специалистами Минцифры. По ее словам, в первую очередь сотрудники ГИБДД начнут пользоваться электронной версией свидетельства о регистрации транспортного средства. Впоследствии, если эксперимент окажется удачным, оцифруют и водительские удостоверения. При этом Волк подчеркнула, что от обязанности возить с собой оригиналы документов водителей никто не освободит.
«В ПДД определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки», — подчеркнула она.
Как сообщал «Рамблер», впервые об оцифровке водительского удостоверения и документов на автомобиль в начале 2019 года заявил начальник ГИБДД РФ Михаил Черников. Тогда он полагал, что уже в 2020 году водителю не обязательно будет иметь при себе удостоверение. Глава полицейского ведомства отмечал, что «оцифрованные» права невозможно подделать, поэтому борьба с фальсификацией удостоверений выйдет на новый уровень. Также, он подчеркивал, что инициатива позволит исключить вариант, когда водители из-за внешнего сходства пользуются одними правами.
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Автоновости , Видео , Ирина Волк , Михаил Черников , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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