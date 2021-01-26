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Яму в российском городе «отремонтировали» чемоданом 

Lenta.ru 2 часа назад
Яму в российском городе «отремонтировали» чемоданом
Фото: страница «Аноним 03» во «ВКонтакте»
На одной из дорог в городе Улан-Удэ Республики Бурятия появился чемодан, которым прикрыли образовавшуюся там яму. Россияне предположили, что таким способом был произведен ремонт неровности на покрытии. Об этом сообщает GAZETA-N1.RU со ссылкой на соцсети.
Фотография необычного ремонта появилась в сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте». На ней видно, что расположенные на дороге углубления заполнили деревянными досками. В одно из них также положили автомобильную шину, а другое — прикрыли чемоданом.
Оказалось, что яма находится на улице Буйко. По словам автора публикации, подобным способом в городе хотели обозначить места, где располагаются колодцы водоканала. Однако неизвестно, сделали ли это местные жители или коммунальные службы.
Ранее в январе неизвестные отремонтировали яму на дороге в украинском городе Черкассы, положив туда расписной ковер. Для надежности сверху полотно придавили камнями. Пользователи сети оценили идею и предположили, что текстиль появился на улице после неудачной «парковки» героя мультфильма «Аладдин».
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