Яму в российском городе «отремонтировали» чемоданом 

На одной из дорог в городе Улан-Удэ Республики Бурятия появился чемодан, которым прикрыли образовавшуюся там яму. Россияне предположили, что таким способом был произведен ремонт неровности на покрытии. Об этом сообщает GAZETA-N1.RU со ссылкой на соцсети.

Фотография необычного ремонта появилась в сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте» . На ней видно, что расположенные на дороге углубления заполнили деревянными досками. В одно из них также положили автомобильную шину, а другое — прикрыли чемоданом.

Оказалось, что яма находится на улице Буйко. По словам автора публикации, подобным способом в городе хотели обозначить места, где располагаются колодцы водоканала. Однако неизвестно, сделали ли это местные жители или коммунальные службы.