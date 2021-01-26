Mazda анонсировала выход обновленного CX-5 

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Японской фирмой Mazda была разработана новая вариация CX-5, предназначенная для европейских автомобильных рынков.

Новое транспортное средство получило вместо прежнего восьмидюймового широкоформатного дисплея 10,25-дюймовый широкоформатный монитор мультимедийной системы. В свою очередь она отличается более понятным управлением, благодаря использованию шайбы-контроллера. Помимо всего прочего был расширен функционал современного приложения MyMazda, благодаря которому предоставляется возможность управления различным оборудованием транспортного средства.

Инженерами были обострены реакции на нажатие «гашетки». При этом была переписана программа управления шестиступенчатого «автомата». В итоге АКПП стала более отзывчивой.

По заявлению специалистов, в гамме вариаций появилась новая современная специальная версия Homura, которая обладает черным внешним декором, оригинальными девятнадцатидюймовыми автомобильными колесами, а также обивкой, имеющей красную прострочку.