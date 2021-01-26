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Ferrari 550 Maranello превратили в штучный универсал 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Ferrari 550 Maranello превратили в штучный универсал
Фото: Car.ru
Ferrari 550 Maranello стал штучным универсалом. Уникальное авто посвятили гоночной модели 250 GT версии SWB Breadvan.
Представители Нидерландской студии Roij Design с начала позапрошлого года заявили, что построят современную модель 250 GT вариации SWB Breadvan. Для реализации проекта потребовалось более 2 лет.
Базой авто стала модификация 550 Maranello, которая идейно схожа с 250 GT, выступившей платформой для оригинального Breadvan. Речь ведется про переднемоторную компоновку, двигатель V12 и механическую коробку передач.
Все панели кузова и фары вариации Maranello заменили новыми. Лобовое стекло осталось прежним. Кузов и "пристройку" сделали вручную, с использованием алюминия.
Модель оснащается 5.5-литровым «атмосферником» V12 на 485 «лошадей» авто комплектуется 20-дюймовыми колесами с шипами Vredestein Ultrac Vorti+. Breadvan Hommage выпустили в количестве одного экземпляра. Модель делалась для определенного заказчика, проживающего на территории Германии.
Других таких экземпляров на ближайшее время разработчиками пока не предвидится. Пользователи Сети отмечают, что данное транспортное средство имеет довольно необычный и интересный внешний вид. При этом многие были бы не против пополнить свой автопарк таким вариантом авто.
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Автоновости , Ferrari , Ferrari 550
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