Стоимость АИ-92 на АЗС за неделю выросла на 7 копеек

Розничная стоимость бензина на автозаправочных станциях в России за неделю с 17 по 24 января выросла на 0,16%, или на 7 копеек за литр для АИ-92 по сравнению с предыдущей неделей — до 44,11 рубля. Об этом говорится в сообщении центрального диспетчерского управления ТЭК России.

Средние цены в целом по Российской Федерации выросли на все виды нефтепродуктов. На АИ-95 она увеличилась на 0,15% (+7 копеек), до 47,44 рубля за литр, на зимнее дизельное топливо — на 0,04% (+2 копейки), до 49,02 рубля за литр, на летнее дизельное топливо — на 0,04% (+2 копейки), до 46,86 рубля за литр.

"По отношению к 24 января 2020 года средняя цена на бензин 92 выросла на 2,53% (+1,09 рубля/литр), на АИ-95 — на 3,02% (+1,39 рубля/литр), на дизельное топливо зимнее — на 1,53% (0,74 рубля/литр), на дизельное топливо летнее — на 1,63% (+0,75 рубля/литр)", — говорится в сообщении.

С начала года средняя цена в России на автобензин АИ-92 увеличилась на 0,32%, на АИ-95 — на 0,30%, на зимнее дизельное топливо — на 0,08%, на летнее дизельное топливо — на 0,15%.