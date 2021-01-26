Samsung и Tesla создадут «мозги» для авто нового поколения

Компании Samsung Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.

С помощью автомобильной отрасли корейский промышленный гигант собирается значительно расширить свое полупроводниковое производство. Для беспилотников Tesla разрабатывается 5-нанометровый процессор Extreme Ultraviolet. Электромобили Илона Маска сейчас используют 14-нм чипы.

О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается. Создавать чипы по такому тонкому техпроцессу помимо Samsung в мире может еще один производитель — тайваньский TSMC.