Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶

В России стартовало производство нового Renault Duster 

Motor.ru и ещё 3 27 января 2021
В России стартовало производство нового Renault Duster
Фото: © Renault
С конвейера московского завода «Рено Россия» сошли первые серийные экземпляры Renault Duster нового поколения. Премьера модели состоится 11 февраля, а продажи начнутся в первом квартале 2021 года.
Перед запуском сборки Duster на московском заводе модернизировали производство, в том числе роботизировали сварку боковин кузова и гравировку VIN-номеров. Кроме того, на предприятии автоматизировали поставки деталей на конвейер — для этого используются беспилотники нового поколения.
По предварительным данным, новый Duster выпускают с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем Renault H4M объемом 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой «механикой» и 150-сильным бензиновым турбомотором 1.3, который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с вариатором. Привод, как и раньше, передний либо полный.
Сменивший поколение Duster увеличился в размерах и изменился внешне. В частности, получил модернизированную решетку радиатора и новые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и светодиодными габаритными огни иной формы и с другим наполнением.
Цены, а также подробности о комплектациях модели, скорее всего, раскроют в феврале.
Renault Duster производят в Москве с 2012 года: с момента появления первых кроссоверов российской сборки в стране было продано более 450 тысяч «Дастеров».
Видео дня. В России могут отменить транспортный налог для экологичных авто
Motor.ru: последние новости
BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций Стало известно, в каких регионах водителям разрешат не возить с собой права Стало известно, в каких регионах водителям разрешат не возить с собой права АвтоВАЗ отзовет 15 тысяч Lada Granta и Lada 4x4 АвтоВАЗ отзовет 15 тысяч Lada Granta и Lada 4x4
Комментарии 1
Автоновости , Кроссовер , Renault Duster , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение