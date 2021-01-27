В России стартовало производство нового Renault Duster 

С конвейера московского завода «Рено Россия» сошли первые серийные экземпляры Renault Duster нового поколения. Премьера модели состоится 11 февраля, а продажи начнутся в первом квартале 2021 года.

Перед запуском сборки Duster на московском заводе модернизировали производство, в том числе роботизировали сварку боковин кузова и гравировку VIN-номеров. Кроме того, на предприятии автоматизировали поставки деталей на конвейер — для этого используются беспилотники нового поколения.

По предварительным данным, новый Duster выпускают с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем Renault H4M объемом 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой «механикой» и 150-сильным бензиновым турбомотором 1.3, который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с вариатором. Привод, как и раньше, передний либо полный.

Сменивший поколение Duster увеличился в размерах и изменился внешне. В частности, получил модернизированную решетку радиатора и новые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и светодиодными габаритными огни иной формы и с другим наполнением.

Цены, а также подробности о комплектациях модели, скорее всего, раскроют в феврале.

Renault Duster производят в Москве с 2012 года: с момента появления первых кроссоверов российской сборки в стране было продано более 450 тысяч «Дастеров».