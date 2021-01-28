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Иностранных водителей с неоплаченными штрафами не выпустят из России 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
Не оплативших штрафы водителей авто с иностранными номерами не выпустят из РФ
Фото: © гибдд.рф
Начиная с 7 июля 2021 года на границе с Россией начнут проверять наличие неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, которые числятся за автомобилями с иностранными номерами, сообщается на сайте ГИБДД. Если на водителе «висит» долг, то его не выпустят из страны до тех пор, пока штраф не будет оплачен.
Согласно новой норме Закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», у водителя, недоплатившего штрафы, есть три часа с момента прибытия на границу, чтобы погасить задолженность. В противном случае ему не разрешат выехать из России.
Аналогичное правило с 8 декабря 2020 года распространяется на иностранных перевозчиков, пытающихся въехать в страну. Если при въезде в Российскую Федерацию выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за совершенное раннее нарушение на территории России, то дальнейшее движение автомобиля по стране допускается только после погашения задолженности.
В ГИБДД напомнили, что иностранные водитель могу сами проверить наличие неоплаченных штрафов в разделе сервиса «Проверка штрафов ГИБДД» на официальном сайте Госавтоинспекции.
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Автоновости , ГИБДД
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