Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

У обанкротившейся китайской марки Lifan появился новый владелец 

Wroom.ru 1 час назад
У обанкротившейся китайской марки Lifan появился новый владелец
Фото: wroom
Когда-то марка Lifan была известна своими не особо качественными, но доступными автомобилями. Однако скоро все должно поменяться. Компания не пережила кризис, вызванный коронавирусом, и в августе 2020 года объявила о банкротстве.
Как сообщает «Авторевю», новыми владельцами фирмы стали государственный фонд Liangjiang Equity Investment, которому принадлежит 51% акций, и подразделение Geely Technology, получившее 49% акций. Первый будет развивать бизнес, второй — всё, что связано с автомобилями.
Старые производственные мощности новому руководству не интересны, поэтому от них скоро избавятся. Связано это с тем, что профилем новой компании будут электромобили, ориентированные на корпоративных покупателей и такси. Возрождённому бренду достанется новый логотип — с буквой L и зарядной вилкой.
Первым автомобилем обновленной марки стал минивэн, который представляет собой электрифицированную версию серийной модели Geely Jiaji. Машина оснащена электромотором мощностью 136 лошадиных сил, дальность хода по устаревшему циклу NEDC составляет около 400 км, зато есть возможность быстрой замены аккумулятора. Холдинг Geely сейчас занимается созданием сети станций, смена батареи на которых займет около одной минуты.
Но для России всё это уже неактуально. Сейчас немногочисленные оставшиеся дилеры марки Lifan распродают оставшиеся машины 2018 года выпуска. После того, как запасы кончатся, можно будет сказать, что марка ушла с нашего рынка.
Ранее мы писали о том, что из Россию покинула китайская компания Zotye, которая тоже столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами.
Видео дня. В Екатеринбурге продают машину по цене квартиры в Москве
Wroom.ru: последние новости
Росстандарт порекомендовал не ездить на китайских кроссоверах Haval F7 Росстандарт порекомендовал не ездить на китайских кроссоверах Haval F7 Теперь не угонят? Toyota обновила Land Cruiser, улучшив защиту автомобиля от угона Теперь не угонят? Toyota обновила Land Cruiser, улучшив защиту автомобиля от угона Новый стандарт Евро-7: почему он угрожает традиционным двигателям? Новый стандарт Евро-7: почему он угрожает традиционным двигателям?
Комментарии
Автоновости , Geely , Lifan
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение