У обанкротившейся китайской марки Lifan появился новый владелец 

Когда-то марка Lifan была известна своими не особо качественными, но доступными автомобилями. Однако скоро все должно поменяться. Компания не пережила кризис, вызванный коронавирусом, и в августе 2020 года объявила о банкротстве.

Как сообщает «Авторевю», новыми владельцами фирмы стали государственный фонд Liangjiang Equity Investment, которому принадлежит 51% акций, и подразделение Geely Technology, получившее 49% акций. Первый будет развивать бизнес, второй — всё, что связано с автомобилями.

Старые производственные мощности новому руководству не интересны, поэтому от них скоро избавятся. Связано это с тем, что профилем новой компании будут электромобили, ориентированные на корпоративных покупателей и такси. Возрождённому бренду достанется новый логотип — с буквой L и зарядной вилкой.

Первым автомобилем обновленной марки стал минивэн, который представляет собой электрифицированную версию серийной модели Geely Jiaji. Машина оснащена электромотором мощностью 136 лошадиных сил, дальность хода по устаревшему циклу NEDC составляет около 400 км, зато есть возможность быстрой замены аккумулятора. Холдинг Geely сейчас занимается созданием сети станций, смена батареи на которых займет около одной минуты.

Но для России всё это уже неактуально. Сейчас немногочисленные оставшиеся дилеры марки Lifan распродают оставшиеся машины 2018 года выпуска. После того, как запасы кончатся, можно будет сказать, что марка ушла с нашего рынка.

Ранее мы писали о том, что из Россию покинула китайская компания Zotye, которая тоже столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами.