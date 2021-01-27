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Объявлены сроки появления Opel Crossland в России 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Объявлены сроки появления Opel Crossland в России
Фото: © Opel
Пресс-служба Opel анонсировала старт продаж нового кроссовера в России: в первом квартале 2021 года у дилеров появится модель Crossland. Комплектации и цены будут объявлены позже.
До российского рынка доберется обновленный Crossland, который пережил рестайлинг осенью 2020 года. Кроссовер построен на платформе Peugeot 2008 первого поколения и выдержан в фирменной стилистике, которую в Opel называют Vizor. Ее характерная черта — объединенные под хромированным кантом в единую деталь светодиодные фары и фальшрадиаторная решетка (настоящая расположена ниже).
© Opel
С какими моторами Opel Crossland появится в России, пока не известно. В Германии кроссовер можно купить с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83, 110 и 130 лошадиных сил, а также с 1,5-литровыми дизелями, отдача которых составляет 110 и 120 сил. Трансмиссия — пяти— и шестиступенчатые механики либо шестидиапазонный автомат.
С обновлением Crossland обзавелся системой IntelliGrip, которая меняет алгоритм работы противобуксовочной электроники. Всего предусмотрено пять режимов: стандартный, снег, грязь, песок и ESP-off, при котором система стабилизации и система контроля тяги полностью отключаются на скорости до 50 километров в час.
© Opel
В зависимости от комплектации модель предложат с 16— либо 17-дюймовыми дисками, сиденьями с регулировками в 14 направлениях, проекционным дисплеем, камерой заднего вида, ассистентом парковки, системой предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения. Также кроссовер оснащен системами распознавания пешеходов, контроля усталости водителя и мониторинга слепых зон.
Пока в России продаются две пассажирские модели Opel — кроссовер Grandland X (от 1 989 000 рублей) и Zafira Life (от 2 689 900 рублей). По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году в стране продали 581 новый автомобиль Opel.
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Автоновости , Peugeot 2008 , Peugeot , Opel
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