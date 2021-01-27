Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶

Nissan электрифицирует все модели к 2030 году 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Nissan электрифицирует все модели к 2030 году
Фото: © Nissan
Компания Nissan поставила себе целью стать климатически нейтральной к 2050 году. Добиваться этого будут с помощью масштабной электрификации модельного ряда, а также внедрением на всех производственных площадках децентрализованной системы генерацию электроэнергии из возобновляемых источников.
Переход к климатической нейтральности до 2050 года закреплен в стратегиях долгосрочного развития не только Европы, но и Японии. На практике это будет означать, что весь объем выбросов парниковых газов предприятиями и транспортом будет компенсироваться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электромобилей и лесовосстановления. К слову, предложенные Ниссаном меры не являются чем-то уникальным, в той или иной мере сейчас этим заняты все производители.
Так, японская марка намерена ускорить внедрение инновационных технологий, в частности, твердотельных батарей. Не забыта и гибридная установка последовательно типа e-Power — отчасти благодаря ей к 2030 году все новые автомобили Nissan на ключевых рынках (Япония, Китай, США и Европа) будут электрифицированы. Производственные объекты японцы переведут на «зеленое» электричество, начнут использовать больше вторсырья, а ряд процессов оптимизируют.
Ничего не сказано про зарядную инфраструктуру, хотя, к примеру, Volkswagen делает ставку в том числе и на неё. К концу 2021 года общее количество терминалов на заводах марки перевалит за две тысячи. В ближайшие месяцы немцы обещают «запустить» ещё около 750 точек, плюс ввести в эксплуатацию первые высокоскоростные High Power Charging Station мощностью 300 киловатт. При этом значительная часть «заправок» для электромобилей, как и прежде, будет общедоступна.
Видео дня. В Екатеринбурге продают машину по цене квартиры в Москве
Motor.ru: последние новости
BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций АвтоВАЗ потратил миллиарды рублей на защиту от коронавируса АвтоВАЗ потратил миллиарды рублей на защиту от коронавируса Объявлены сроки появления Opel Crossland в России Объявлены сроки появления Opel Crossland в России
Комментарии
Автоновости , Nissan , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение