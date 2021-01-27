Nissan электрифицирует все модели к 2030 году 

Компания Nissan поставила себе целью стать климатически нейтральной к 2050 году. Добиваться этого будут с помощью масштабной электрификации модельного ряда, а также внедрением на всех производственных площадках децентрализованной системы генерацию электроэнергии из возобновляемых источников.

Переход к климатической нейтральности до 2050 года закреплен в стратегиях долгосрочного развития не только Европы, но и Японии. На практике это будет означать, что весь объем выбросов парниковых газов предприятиями и транспортом будет компенсироваться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электромобилей и лесовосстановления. К слову, предложенные Ниссаном меры не являются чем-то уникальным, в той или иной мере сейчас этим заняты все производители.

Так, японская марка намерена ускорить внедрение инновационных технологий, в частности, твердотельных батарей . Не забыта и гибридная установка последовательно типа e-Power — отчасти благодаря ей к 2030 году все новые автомобили Nissan на ключевых рынках (Япония, Китай, США и Европа) будут электрифицированы. Производственные объекты японцы переведут на «зеленое» электричество, начнут использовать больше вторсырья, а ряд процессов оптимизируют.