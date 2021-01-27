Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

АвтоВАЗ потратил миллиарды рублей на защиту от коронавируса 

Motor.ru 1 час назад
АвтоВАЗ потратил миллиарды рублей на защиту от коронавируса
Фото: © Волжский автостроитель
На АвтоВАЗе вышел первый в 2021 году номер корпоративной газеты «Волжский автостроитель», который полностью посвятили борьбе с коронавирусом. В нем глава тольяттинского автогиганта Ив Каракатзанис рассказал, что на все превентивные меры пришлось потратить более двух миллиардов рублей.
В спецвыпуске также объявили, что вскоре на АвтоВАЗе стартует программа вакцинации отечественным «Спутником V», которая будет добровольной и бесплатной. В связи с этим Каракатзанис призвал работников завода «принять личное правильное и взвешенное решение».

«Мы делаем все, чтобы АВТОВАЗ был комфортной и безопасной территорией для работы. Мы строго соблюдаем все санитарные правила и избегаем очагов распространения COVID-19 среди сотрудников, потратив на эти мероприятия более 2 млрд рублей», — цитирует издание президента компании.

В марте прошлого года, во время первой волны пандемии, АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой комплектующих и падением спроса, которые привели к простою и снижению темпов сборки автомобилей.
Тогда же на заводе выявили первый случай COVID-19, а к маю их число выросло до семи. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, для рабочих организовали автобусы, а детские сады принимали детей работников АвтоВАЗа в режиме дежурных групп.
Видео дня. В Екатеринбурге продают машину по цене квартиры в Москве
Motor.ru: последние новости
BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций Nissan электрифицирует все модели к 2030 году Nissan электрифицирует все модели к 2030 году Объявлены сроки появления Opel Crossland в России Объявлены сроки появления Opel Crossland в России
Комментарии 1
Автоновости , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение