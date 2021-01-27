АвтоВАЗ потратил миллиарды рублей на защиту от коронавируса 

На АвтоВАЗе вышел первый в 2021 году номер корпоративной газеты «Волжский автостроитель», который полностью посвятили борьбе с коронавирусом. В нем глава тольяттинского автогиганта Ив Каракатзанис рассказал, что на все превентивные меры пришлось потратить более двух миллиардов рублей.

В спецвыпуске также объявили, что вскоре на АвтоВАЗе стартует программа вакцинации отечественным «Спутником V», которая будет добровольной и бесплатной. В связи с этим Каракатзанис призвал работников завода «принять личное правильное и взвешенное решение».

«Мы делаем все, чтобы АВТОВАЗ был комфортной и безопасной территорией для работы. Мы строго соблюдаем все санитарные правила и избегаем очагов распространения COVID-19 среди сотрудников, потратив на эти мероприятия более 2 млрд рублей», — цитирует издание президента компании.

В марте прошлого года, во время первой волны пандемии, АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой комплектующих и падением спроса, которые привели к простою и снижению темпов сборки автомобилей.