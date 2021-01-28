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Билл Гейтс не верит в современные электрокары 

Car.ru 3 часа назад
Билл Гейтс отвел электрокарам узкую нишу
Фото: Car.ru
Билл Гейтс, являющийся одним из богатейших людей напланете, решил высказаться по поводу электрификации современныхтранспортных средств.
На сегодняшний день очень активно спорят в вопросе переводаавтомобилей с ДВС на электрические двигатели. В свою очередьоснователь, а также владелец развивающейся корпорации Microsoft, решил тоже высказать своё мнение по этому поводу. Как ни странно, его взгляды пошли в разрез с модным направлением.
Билл Гейтс отмечает, что электрокары станут оптимальнымвариантом для езды на короткие расстояния. По его мнению, будущеена самом деле за биотопливом, отошедшим на сегодняшний день навторой план. Такого рода горючее можно получать из растений. Приэтом оно легко используется в случае легких модификацийтранспортных средств.
Ещё Гейтс решил напомнить про электронное топливо E-Fuels, невыделяющее CO2. Его можно использовать для обычных ДВС. Но дляпроизводства такого горючего понадобятся большие финансы. Основатель Microsoft заявил, что следует больше вкладывать висследования альтернативных современных видов топлива.
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Автоновости , Билл Гейтс , Microsoft
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