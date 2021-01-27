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Гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости 

Car.ru 40 минут назад
Гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости
Фото: Car.ru
Американская фирма SSC установила мировой рекордскорости во Флориде. Для эксперимента она задействовала гиперкарTuatara.
Представители компании вывели гиперкар на место бывшей взлетнойполосы, которая ранее использовалась для посадки шаттлов. По итогамдвух заездов машина продемонстрировала среднюю скорость в 455,28км/ч. В это же время максимальная скорость при езде в однонаправление составила 460,43 км/ч. Так, SSC Tuatara смог статьсамым быстрым серийным транспортом в мире, побив ранееустановленный рекорд от Koenigsegg Agera в 2017 году 447,19 км/ч. При этом в конце лета прошедшего года гиперкар Bugatti Chiron SuperSport сумел разогнаться до 490,48 км/ч, но заезд прошел лишь в однусторону и его не засчитали.
SSC — компания из США, которая занимается сборкой спорткаров, позиционирующихся как самые быстрые на планете машины серийногопроизводства. Пока фирма выпускает только два авто: Tuatara иUltimate Aero. Учредил SSC Джерод Шелби, который до этого работал ворганизации, производившей оборудование для медицинской сферы.
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Автоновости , Bugatti Chiron , Bugatti , Koenigsegg
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