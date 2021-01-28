Россиянам выплатят компенсацию за покупку отечественного авто

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Жители России, которые в 2021 году решили купить новый автомобиль, смогут получить за него компенсацию. Это следует из программы льготного автокредитования, продленной в декабре.

Отмечается, что скидка распространится только в случае покупки машины, которая была произведена в России. При этом размер компенсации для жителей разных регионов страны будет отличаться, сообщает «360» . Так, автолюбители с Дальнего Востока смогут вернуть 25% от стоимости, а семьи с детьми, медработники и те, кто сдал авто в трейд-ин, из других субъектов получат скидку в 10%.

Кроме того, согласно постановлению, власти компенсируют и ту скидку, которую автовладельцу сделает банк, выдавший льготный кредит. Максимальная сумма — 375 тысяч рублей.