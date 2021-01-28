Обновленные хэтчбеки MINI появятся в России летом 2021 года 

Компания BMW Group представила обновленное семейство хэтчбеков MINI . Рестайлинг затронул модели Cooper и Cooper S, кабриолет Convertible и электрический Cooper SE. В Европе новый MINI уже достуен для заказа, а летом новинка доберется и до российского рынка. Пока же MINI Cooper можно купить в России по цене от 1,73 млн рублей за трехдверный хэтчбек, и от 1,77 млн рублей — за пятидверный. Кабриолет и электрокар Cooper SE в нашей стране не представлены, пишет портал Motor.ru

Обновленные хэтчбеки MINI можно узнать по бамперам в новом дизайне, которые лишились противотуманных фар (их функции теперь выполняют основные фары в определенном режиме), иным решеткам на передних крыльях и дискам (на выбор предложены 17— либо 18-дюймовые). Но главным новшеством стала разноцветная крыша с градиентом Multitone Roof, которая совмещает сразу три цвета.

В числе изменений в салоне — дефлекторы вентиляции, обновленный мультируль (в списке опций впервые появился подогрев), селектор коробки передач и обновленная мультимедийная система с экраном диагональю 8,8 дюйма.

Хэтчбеки доступны в Европе с бензиновыми моторами: турботройкой мощностью 75, 102 и 136 л.с. и 2,0-литровой турбочетверкой, которая на Cooper S выдает 178 л.с., а на John Cooper Works — 231 л.с. Пару агрегатам составляют 6-ступенчатая механическая коробка передач и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, а хот-хэтч John Cooper Works предлагается с 8-ступенчатым «автоматом».

Появились и две новые опции: для хэтчбеков и кабриолета теперь можно заказать адаптивную подвеску с регулировкой демпфирования в пределах 50–100 миллисекунд и активный круиз-контроль.

Что же касается электрического Cooper SE, то его приводит в движение 184-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 32,6 кВт/ч. Заявленный автопроизводителем запас хода составляет 203–234 км по циклу WLTP.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года продажи автомобилей MINI на российском рынке увеличились 1% и составили 2540 единиц.