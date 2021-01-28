Самой продаваемой маркой автомобилей в мире стала Toyota

Автомобили японского концерна Toyota оказались самыми продаваемыми в мире в 2020 году и обогнали по популярности своего главного конкурента — немецкого производителя Volkswagen . Это следует из отчета Toyota Motor . В последний раз японский концерн возглавлял мировой рейтинг по продажам машин в 2015 году.

По данным производителя, в 2020 году Toyota, а также входящие в группу компаний производители Daihatsu Motor и Hino Motors, продали 9,53 миллиона автомобилей, что на 11,3 процента меньше, чем в 2019-м. Это первое снижение мировых продаж для концерна за последние пять лет и первое конкретно для Toyota за 10 лет.

Volkswagen в прошлом году продал около 9,3 миллиона автомобилей, сообщил производитель в середине января. Это на 15,2 процента меньше, чем годом ранее.

Японская марка к концу 2020 года вышла на рекордный уровень производства за всю историю компании, несмотря на негативное влияние коронавируса и приостановку работы заводов. Производство удалось нарастить в основном благодаря увеличению спроса в Китае, чья экономика быстрее других оправляется от пандемии.