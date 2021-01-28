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Названа самая продаваемая марка автомобилей в мире 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Самой продаваемой маркой автомобилей в мире стала Toyota
Фото: Reuters
Автомобили японского концерна Toyota оказались самыми продаваемыми в мире в 2020 году и обогнали по популярности своего главного конкурента — немецкого производителя Volkswagen. Это следует из отчета Toyota Motor. В последний раз японский концерн возглавлял мировой рейтинг по продажам машин в 2015 году.
По данным производителя, в 2020 году Toyota, а также входящие в группу компаний производители Daihatsu Motor и Hino Motors, продали 9,53 миллиона автомобилей, что на 11,3 процента меньше, чем в 2019-м. Это первое снижение мировых продаж для концерна за последние пять лет и первое конкретно для Toyota за 10 лет.
Volkswagen в прошлом году продал около 9,3 миллиона автомобилей, сообщил производитель в середине января. Это на 15,2 процента меньше, чем годом ранее.
Японская марка к концу 2020 года вышла на рекордный уровень производства за всю историю компании, несмотря на негативное влияние коронавируса и приостановку работы заводов. Производство удалось нарастить в основном благодаря увеличению спроса в Китае, чья экономика быстрее других оправляется от пандемии.
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Автоновости , Toyota , Volkswagen , Daihatsu , Toyota Motors
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