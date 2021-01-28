Первый в мире электромобиль на платформе Huawei представили в Китае 

В Китае дебютировал первый в мире электромобиль, построенный на платформе Huawei DriveONE. Она включает в себя все основные компоненты электрической силовой установки: двигатели и блок управления ими, редуктор, зарядное устройство и блок управления тяговой батареей. Кроссовер получил название Seres SF5 Free Expedition Edition.

По мнению представителей компании, DriveONE — универсальное решение, которое позволяет упростить разработку электрокаров и сделать их дешевле. Отмечается, что Seres SF5 Free Expedition Edition практически конвертирован из обычного бензинового автомобиля. Поэтому DriveONE оказалась не сильно требовательна к компоновке кроссовера. Преимущества платформы могут заинтересовать и другие компании, которые думают о переводе своих линеек на электротягу, пишет iXBT.

Новинка по габаритам совсем не отличается от бензиновой версии, которая носит название Seres SF5 — 4700х1930х1625 мм. В движение кроссовер приводят два электродвигателя мощностью 350 л. с. Заявленный запас хода, который измерен в соответствии со стандартами NEDC, превышает 1000 км. Но по факту он может быть меньше — около 850 км по циклу WLTP, отметили эксперты.

Электромобиль оснастили камерами и ультразвуковыми датчиками. Seres SF5 Free Expedition Edition оценили в $40 тыс. (примерно 3032500 рублей). Дата старта продаж пока не сообщается.