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Первый в мире электромобиль на платформе Huawei представили в Китае 

Профиль 2 часа назад
Первый в мире электромобиль на платформе Huawei представили в Китае
Фото: ©Seres
В Китае дебютировал первый в мире электромобиль, построенный на платформе Huawei DriveONE. Она включает в себя все основные компоненты электрической силовой установки: двигатели и блок управления ими, редуктор, зарядное устройство и блок управления тяговой батареей. Кроссовер получил название Seres SF5 Free Expedition Edition.
По мнению представителей компании, DriveONE — универсальное решение, которое позволяет упростить разработку электрокаров и сделать их дешевле. Отмечается, что Seres SF5 Free Expedition Edition практически конвертирован из обычного бензинового автомобиля. Поэтому DriveONE оказалась не сильно требовательна к компоновке кроссовера. Преимущества платформы могут заинтересовать и другие компании, которые думают о переводе своих линеек на электротягу, пишет iXBT.
Новинка по габаритам совсем не отличается от бензиновой версии, которая носит название Seres SF5 — 4700х1930х1625 мм. В движение кроссовер приводят два электродвигателя мощностью 350 л. с. Заявленный запас хода, который измерен в соответствии со стандартами NEDC, превышает 1000 км. Но по факту он может быть меньше — около 850 км по циклу WLTP, отметили эксперты.
Электромобиль оснастили камерами и ультразвуковыми датчиками. Seres SF5 Free Expedition Edition оценили в $40 тыс. (примерно 3032500 рублей). Дата старта продаж пока не сообщается.
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