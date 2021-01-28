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Первый серийный электропикап Hummer выставят на аукцион 

Car.ru 37 минут назад
Первый серийный электропикап Hummer выставят на аукцион
Фото: car.ru
Самый первый товарный пикап Hummer выставлен на торги, а вырученные за него деньги уйдут на благотворительность. Их потратят на нужды ветеранов, погибших спасателей, полицейских и пожарных.
На аукционе продадут Hummer EV Edition 1 с трехмоторной установкой, мощностью 1000 л.с Без надобности подзарядки данный автомобиль сможет проехать 563 км, а первые 100 км/ч он набирает за три секунды. В салоне новый владелец оценит большие дисплеи мультимедийной системы и приборной цифровой панели, а также акустику с 14 динамиками. Пикап успешно работает с механизмом SuperCruise, который обеспечивает полуавтономное вождение. Кроме того, в интерьере имеются фрагменты бронзового цвета.
Дилерские сети просят за Hummer EV Edition 1 — 8,4 миллиона рублей. Сколько именно организаторы торгов хотят заполучить за этот автомобиль на электрической тяге, остается неизвестным. Не исключается, конечная сумма окажется не маленькой, принимая во внимание большой ажиотаж и эксклюзивность машины.
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Автоновости , Hummer
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