Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶

МВД изменило закон об изъятии документов у автовладельцев 

Ura.Ru 34 минуты назад
Владельцы неисправных авто лишатся документов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
МВД внесло поправки в законопроект, который позволяет ГИБДД приостанавливать действие диагностической карты неисправных автомобилей и изымать у водителей свидетельства о регистрации (СТС). Теперь запрет будет применяться «незамедлительно» после выявления нарушений. Документ будет направлен в правительство.

«В новой редакции уточнено, что эксплуатация неисправного автомобиля будет запрещаться «незамедлительно», за исключением случаев, когда ремонт можно произвести на месте», — пишет «Коммерсант».

У владельца есть 72 часа на ремонт и прохождение «внеочередного техосмотра». Если по истечении трех суток техосмотр не пройден, инспекторы изымают у водителя СТС. Порядок изъятия будет закреплен постановлением правительства.
Если проверка проведена в срок, данные от оператора ТО автоматически будут переданы в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. После этого запрет снимается, и машина «незамедлительно» допускается к движению.
Однако ассоциация международных автомобильных перевозчиков АСМАП выступает против законопроекта. По их словам, возможность проведения неограниченного количества внеочередных ТО, причем каждый раз платного, приведет к дополнительным финансовым затратам и негативно отразится на транспортных компаниях.
Ранее стало известно, что карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Кроме того, автомобиль до и после техосмотра придется фиксировать на камеру, чтобы было видно передние номера машины. А покупка диагностической карты станет невозможной, так как она будет оформляться в электронном виде в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система). За отсутствие карты автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.
Видео дня. В России могут отменить транспортный налог для экологичных авто
Ura.Ru: последние новости
В Екатеринбурге машина врезалась в автобусную остановку с людьми. Фото В Екатеринбурге машина врезалась в автобусную остановку с людьми. Фото В Миассе полицейский устроил смертельное ДТП с тремя погибшими В Миассе полицейский устроил смертельное ДТП с тремя погибшими В России увеличат штрафы за отсутствие техосмотра В России увеличат штрафы за отсутствие техосмотра
Комментарии 2
Автоновости , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение