Владельцы неисправных авто лишатся документов

МВД внесло поправки в законопроект, который позволяет ГИБДД приостанавливать действие диагностической карты неисправных автомобилей и изымать у водителей свидетельства о регистрации (СТС). Теперь запрет будет применяться «незамедлительно» после выявления нарушений. Документ будет направлен в правительство.

«В новой редакции уточнено, что эксплуатация неисправного автомобиля будет запрещаться «незамедлительно», за исключением случаев, когда ремонт можно произвести на месте», — пишет «Коммерсант».

У владельца есть 72 часа на ремонт и прохождение «внеочередного техосмотра». Если по истечении трех суток техосмотр не пройден, инспекторы изымают у водителя СТС. Порядок изъятия будет закреплен постановлением правительства.

Если проверка проведена в срок, данные от оператора ТО автоматически будут переданы в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. После этого запрет снимается, и машина «незамедлительно» допускается к движению.

Однако ассоциация международных автомобильных перевозчиков АСМАП выступает против законопроекта. По их словам, возможность проведения неограниченного количества внеочередных ТО, причем каждый раз платного, приведет к дополнительным финансовым затратам и негативно отразится на транспортных компаниях.

Ранее стало известно, что карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Кроме того, автомобиль до и после техосмотра придется фиксировать на камеру, чтобы было видно передние номера машины. А покупка диагностической карты станет невозможной, так как она будет оформляться в электронном виде в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система). За отсутствие карты автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.