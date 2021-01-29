В ГИБДД назвали условие для отмены штрафа за нарушение ПДД

Штраф за нарушение правил дорожного движения может быть отменен, если нарушение имело место в условиях непогоды. Об этом сообщает ТАСС.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Министерство транспорта России рекомендовало не фиксировать нарушения ПДД при помощи комплексов фотовидеофиксации в плохую погоду (туман, дождь, снегопад). После этого ГИБДД запретила своим подразделениям делать это.
Сегодня в пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали, что водитель может обжаловать штраф, полученный в непогоду на основании данных с технических средств, и тот будет отменен.
«К специальным техническим средствам относятся в том числе стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщает ТАСС.
На прошлой неделе депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил увеличить срок оплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения со скидкой с 20 дней до 40. Он мотивировал необходимость этого сложностью нынешних экономических условий, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, — не всем гражданам удается добыть деньги достаточно быстро, чтобы успеть получить скидку.