За проезд возле рек накажут штрафом 

В России начнут штрафовать водителей транспортныхсредств, которые будут проезжать ближе чем 200 метров от водоемов. Помнению чиновников, такая езда повредит фауне в воде.

Закон касательно штрафов за перемещения транспорта ближе 200метров к реке, озеру или водохранилищам по неасфальтированнойдороге приняли в Госдуме в первом чтении. Согласно документу, требуетсяустановить прибрежную защитную полосу вдоль водоемов, так как этоположительно скажется на условиях обитания, зимовки, размножения имиграции важных биологических ресурсов.

Нарушители, включая и велосипедистов, рискуют получитьштраф в сумме 3000-4000 рублей. Противники данного нововведенияотметили, что теперь наказанию могут быть подвергнуты и обычные граждане, проживающие в сельской местности, где как правило отсутствует покрытое асфальтом дорожноеполотно.

Закон был принят в первом чтении народными избранниками, но вдальнейшем документ будет доработан.