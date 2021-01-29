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За проезд возле рек накажут штрафом 

Car.ru 1 час назад
За проезд возле рек накажут штрафом
Фото: Car.ru
В России начнут штрафовать водителей транспортныхсредств, которые будут проезжать ближе чем 200 метров от водоемов. Помнению чиновников, такая езда повредит фауне в воде.
Закон касательно штрафов за перемещения транспорта ближе 200метров к реке, озеру или водохранилищам по неасфальтированнойдороге приняли в Госдуме в первом чтении. Согласно документу, требуетсяустановить прибрежную защитную полосу вдоль водоемов, так как этоположительно скажется на условиях обитания, зимовки, размножения имиграции важных биологических ресурсов.
Нарушители, включая и велосипедистов, рискуют получитьштраф в сумме 3000-4000 рублей. Противники данного нововведенияотметили, что теперь наказанию могут быть подвергнуты и обычные граждане, проживающие в сельской местности, где как правило отсутствует покрытое асфальтом дорожноеполотно.
Закон был принят в первом чтении народными избранниками, но вдальнейшем документ будет доработан.
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Автоновости , Госдума
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