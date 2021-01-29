В программу льготного автокредитования могут включить грузовой транспорт

В 2021 году в России программу льготного кредитованиямогут расширить на грузовой транспорт.

Напомним, что ранее стало известно о том, что после покупкиавтомобиля жители России могут получить компенсацию в размере 375000 рублей от государства. Продление данной программы должноспособствовать существенному росту продаж на российском рынке. Внастоящее время для автопроизводителей это очень весомаяпомощь.

Расширение программы для грузовых машин позволит подтолкнутьпотенциальных покупателей к смене автопарков, а значит такжеположительно скажется на уровне продаж. Однако депутаты уверены, что сумма финансирования на грузовую технику должна быть несколькониже, чем на легковой транспорт.

Своевременная государственная поддержка помогает отечественнымавтопроизводителям и позволяет продолжать развитие, предлагаяпотенциальным покупателям еще более выгодные условия покупкитранспортных средств, представленных на рынке.