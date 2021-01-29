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В России программу льготного автокредитования могут расширить на грузовой транспорт 

Car.ru 50 минут назад
В программу льготного автокредитования могут включить грузовой транспорт
Фото: ПАО “КАМАЗ”
В 2021 году в России программу льготного кредитованиямогут расширить на грузовой транспорт.
Напомним, что ранее стало известно о том, что после покупкиавтомобиля жители России могут получить компенсацию в размере 375000 рублей от государства. Продление данной программы должноспособствовать существенному росту продаж на российском рынке. Внастоящее время для автопроизводителей это очень весомаяпомощь.
Расширение программы для грузовых машин позволит подтолкнутьпотенциальных покупателей к смене автопарков, а значит такжеположительно скажется на уровне продаж. Однако депутаты уверены, что сумма финансирования на грузовую технику должна быть несколькониже, чем на легковой транспорт.
Своевременная государственная поддержка помогает отечественнымавтопроизводителям и позволяет продолжать развитие, предлагаяпотенциальным покупателям еще более выгодные условия покупкитранспортных средств, представленных на рынке.
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