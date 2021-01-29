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Toyota отзывает в России более 82 тысяч внедорожников 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Toyota отзывает более 80 тысяч внедорожников из-за риска возгорания
Фото: Reuters
Toyota отзывает в России 82 405 внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX570 из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла, следует из сообщения Росстандарта.

"Отзыву подлежат 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время. Причина отзыва транспортных средств: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.
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Предполагается, что на всех отзываемых авто будут бесплатно заменены форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные, также следует из сообщения ведомства.
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Автоновости , Lexus , Toyota
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