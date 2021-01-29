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80 тысяч «Тойот» и «Лексусов» отзовут из России 

Артём Кульша 2 часа назад
Toyota отзывает более 80 тысяч внедорожников из-за риска возгорания
Фото: РИА Новости
Более 80 тысяч автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус ЛХ 570» будут отозваны. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Там рассказали о согласовании с официальным представителем на российском рынке изготовителя машин «Тойота» и «Лексус» компанией «Тойота Мотор» программы добровольного отзыва авто соответствующих марок. Всего будут отозваны 82 405 автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус ЛХ 570», которые были проданы с 31 января 2013 года до настоящего времени.
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«Причина отзыва — из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки (омывателя лобового стекла. — Прим. ред.), существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, в худшем случае — к возгоранию», — объяснили в Росстандарте.

Там сообщили, что владельцы машин, подлежащих отзыву, получат уведомление от уполномоченных представителей «Тойоты Мотор» о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут сами сопоставить VIN-код с прилагаемым перечнем, определить, подпадает ли их авто под отзыв, и связаться с ближайшим дилерским центром.

«На всех транспортных средствах будет выполнена замена форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно», — сообщили в Росстандарте.

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Автоновости , Lexus , Toyota
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