Toyota отзывает более 80 тысяч внедорожников из-за риска возгорания

Более 80 тысяч автомобилей « Тойота Ленд Крузер 200» и « Лексус ЛХ 570» будут отозваны. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Там рассказали о согласовании с официальным представителем на российском рынке изготовителя машин «Тойота» и «Лексус» компанией «Тойота Мотор» программы добровольного отзыва авто соответствующих марок. Всего будут отозваны 82 405 автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус ЛХ 570», которые были проданы с 31 января 2013 года до настоящего времени.

«Причина отзыва — из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки (омывателя лобового стекла. — Прим. ред.), существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, в худшем случае — к возгоранию», — объяснили в Росстандарте.

Там сообщили, что владельцы машин, подлежащих отзыву, получат уведомление от уполномоченных представителей «Тойоты Мотор» о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут сами сопоставить VIN-код с прилагаемым перечнем, определить, подпадает ли их авто под отзыв, и связаться с ближайшим дилерским центром.