General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле 

General Motors решил присоединиться к ряду автопроизводителей, собирающихся полностью отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. Главный исполнительный директор американского концерна Мэри Барра заявила, что к 2035 году весь модельный ряд GM переведут на электротягу, а к 2040-му компания станет углеродно-нейтральной.

Chevrolet. В течение следующих 14 лет GM будет постепенно переводить модели на электричество — это касается в том числе Corvette, который лишится 6,2-литрового мотора V8. Кроме этого, компания решила ускорить разработку новых электрических моделей: к 2025 году она выведет на рынок 30 «зеленых» новинок под разными шильдиками. В их числе уже представленный GMC Hummer EV, а также электрокроссоверы Cadillac

«General Motors вместе с правительствами и компаниями по всему миру работает над созданием более безопасного, экологичного и лучшего мира. Мы призываем других последовать нашему примеру и оказать влияние на нашу отрасль и экономику в целом», — сказала Барра.

Заводы концерна также станут «зелеными». Предприятия в США полностью перейдут на возобновляемые источники энергии уже через девять лет, а фабрики GM по всему миру — к 2035 году. Таким образом компания, которая участвует в Парижском соглашении по климату, собирается выполнить амбициозный план по снижению выбросов углерода до нуля к 2040 году.