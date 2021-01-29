Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶

Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster 

Motor.ru 59 минут назад
Маск обозначил сроки начала производства Tesla Roadster
Фото: © Tesla
Компания Tesla определилась со сроком начала производства модели Roadster, которое ранее отложила на неопределенное время. Глава американской компании Илон Маск заявил в Twitter, что проектирование новинки завершится в нынешнем году, а сборку наладят в 2022-м.
На данный момент Tesla еще не утвердила дизайн нового Roadster: это планируется сделать в конце лета, добавил Маск. Кроме этого, он подтвердил, что электрический спорткар получит трехмоторную силовую установку и «продвинутую батарею».
Ранее установка, состоящая из трех электродвигателей, появилась на обновленной Model S с приставкой Plaid. В сумме моторы развивают 1034 лошадиные силы. На разгон с места до 60 миль (97 километров в час) такой электрокар тратит всего 1,99 секунды, но при старте с хода. Максимальная скорость ограничена на отметке 322 километра в час.
Маск также обещал укомплектовать топовую версию Roadster неким пакетом опций, в основе которого лежат разработки компании SpaceX. Ожидается, что это будет реактивные ускорители «холодного» типа.
Прототип Tesla Roadster впервые представили в ноябре 2017 года. Двухдверка получила три электромотора, два из которых приводят в движение заднюю ось, а один — переднюю. Емкость тягового аккумулятора «Родстера» составляет 250 киловатт-часа, а время разгона до 97 километров в час равно показателю обновленной Model S Plaid — 1,9 секунды.
Видео дня. Гангстерский шик: инженер собрал лимузин Аль Капоне
Motor.ru: последние новости
General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле Внешность дешевого кроссовера Renault рассекретили до премьеры Внешность дешевого кроссовера Renault рассекретили до премьеры Объявлены сроки появления Opel Crossland в России Объявлены сроки появления Opel Crossland в России
Комментарии
Автоновости , Tesla Roadster , Tesla , Илон Маск , Tesla Motors , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение