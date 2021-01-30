В России повысят утильсбор на автомобили

В России повысят в I квартале 2021 года утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили на 25%. Об этом информирует РИА Новости.

«Да, конечно», — ответил глава Минпромторга Денис Мантуров на вопрос, будет ли повышен утильсбор в текущем квартале.

Ранее сообщалось , что Министерство промышленности и торговли России предложило в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили.

В проекте ведомства предлагается увеличить базовую ставку утильсбора для легковых автомобилей с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, а для грузовиков — с 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей.