Mercedes стал лидером по выручке с продажи новых SUV

В декабре 2020 года в России было продано новых кроссоверов и внедорожников на сумму в 172,7 млрд рублей, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо».

В отчетный месяц наибольшую выручку в этом сегменте авторитейлеры получили с продажи SUV марки Mercedes-Benz . Таких машин за декабрь 2020 года было продано на сумму в 19,62 млрд рублей. В тоже время кроссоверов и внедорожников марки Toyota в России было продано на сумму в 17 млрд рублей. Такую же сумму в отчетный месяц удалось выручить с продажи SUV бренда BMW . В топ-5 марок по выручке в сегменте SUV в декабре прошлого года вошли KIA (выручка в размере 11,8 млрд рублей) и Hyundai (11,7 млрд рублей).

"Автостат Инфо"

Добавим, что в декабре прошлого года россияне приобрели кроссоверов и внедорожников Nissan на сумму 9,8 млрд рублей, а также SUV марки Volkswagen на 9,7 млрд рублей и SUV марки Skoda на 9,7 млрд рублей.

По итогам всего года оборот на рынке кроссоверов и внедорожников в России, согласно данным «Автостат Инфо», составил 1,5 трлн рублей.