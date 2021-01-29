Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Mercedes вышел на первое место по выручке с продажи новых SUV 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Mercedes стал лидером по выручке с продажи новых SUV
Фото: "Автостат Инфо"
В декабре 2020 года в России было продано новых кроссоверов и внедорожников на сумму в 172,7 млрд рублей, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо».
В отчетный месяц наибольшую выручку в этом сегменте авторитейлеры получили с продажи SUV марки Mercedes-Benz. Таких машин за декабрь 2020 года было продано на сумму в 19,62 млрд рублей. В тоже время кроссоверов и внедорожников марки Toyota в России было продано на сумму в 17 млрд рублей. Такую же сумму в отчетный месяц удалось выручить с продажи SUV бренда BMW. В топ-5 марок по выручке в сегменте SUV в декабре прошлого года вошли KIA (выручка в размере 11,8 млрд рублей) и Hyundai (11,7 млрд рублей).
"Автостат Инфо"
Добавим, что в декабре прошлого года россияне приобрели кроссоверов и внедорожников Nissan на сумму 9,8 млрд рублей, а также SUV марки Volkswagen на 9,7 млрд рублей и SUV марки Skoda на 9,7 млрд рублей.
По итогам всего года оборот на рынке кроссоверов и внедорожников в России, согласно данным «Автостат Инфо», составил 1,5 трлн рублей.
Видео дня. Гангстерский шик: инженер собрал лимузин Аль Капоне
«Автостат Инфо»: последние новости
Дилеры Lada открыли прием заказов на Lada Niva Travel Дилеры Lada открыли прием заказов на Lada Niva Travel Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio заняли топ-3 рынка иномарок с пробегом Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio заняли топ-3 рынка иномарок с пробегом Авторитейлеры продали машин С-сегмента на 13 млрд рублей Авторитейлеры продали машин С-сегмента на 13 млрд рублей
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Nissan , BMW , Kia , Toyota , Volkswagen , Skoda , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение