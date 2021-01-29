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Haval запатентовал дизайн кроссовера First Love в России 

Motor.ru 2 часа назад
Haval запатентовал дизайн кроссовера First Love в России
Фото: Youtube
В открытой базе Роспатента обнаружились изображения новой модели Haval под названием First Love, которая, предположительно, скоро появится на российском рынке. В самой компании эту информацию пока не подтверждают.
Кроссовер First Love можно узнать на патентных изображениях за счет передней и задней оптики характерного дизайна. Такой же автомобиль несколькими днями ранее заметили на конвейере завода Haval в Тульской области — в самой компании это тогда назвали «несанкционированным фотографированием экспериментального образца».
Haval First Love © Роспатент
В совокупности с изображениями из базы Росстандарта это может говорить о том, что у First Love есть все шансы в обозримом будущем появиться в России. Но прежде, чем это произойдет, Haval предстоит получить Одобрение типа транспортного средства на First Love, которое дает право на производство и реализацию модели на территории страны.
Haval First Love был представлен в Китае в конце 2020 года, в продажу на домашнем рынке кроссовер поступил в начале 2021-го. В КНР модель можно купить с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 лошадиных сил, которая сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом».
Что же касается России, то пока Haval собирает в стране четыре модели: F7, F7x, H5 и H9, а из Китая возит пикап Great Wall Wingle 7. Ранее в Haval пообещали в течение следующих трех лет вывести на российский рынок пять новых моделей — к их запуску на заводе бренда в Тульской области пройдет подготовка и тестирование производственных мощностей.
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Автоновости , Роспатент
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