Haval запатентовал дизайн кроссовера First Love в России 

В открытой базе Роспатента обнаружились изображения новой модели Haval под названием First Love, которая, предположительно, скоро появится на российском рынке. В самой компании эту информацию пока не подтверждают.

Кроссовер First Love можно узнать на патентных изображениях за счет передней и задней оптики характерного дизайна. Такой же автомобиль несколькими днями ранее заметили на конвейере завода Haval в Тульской области — в самой компании это тогда назвали «несанкционированным фотографированием экспериментального образца».

Haval First Love © Роспатент

В совокупности с изображениями из базы Росстандарта это может говорить о том, что у First Love есть все шансы в обозримом будущем появиться в России. Но прежде, чем это произойдет, Haval предстоит получить Одобрение типа транспортного средства на First Love, которое дает право на производство и реализацию модели на территории страны.

Haval First Love был представлен в Китае в конце 2020 года, в продажу на домашнем рынке кроссовер поступил в начале 2021-го. В КНР модель можно купить с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 лошадиных сил, которая сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом».