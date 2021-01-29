Кабриолет «Ока» оценили в 100 тысяч рублей

В Самаре выставили на продажу уникальный кабриолет «Ока» 2004 года, на котором почти не ездили: пробег автомобиля составляет всего 11 тысяч километров. Автор объявления, размещенного на Avito.ru, утверждает, что машина эксплуатировалась только летом, кузов сохранился в отличном состоянии и не требует ремонта. Он оценил кабриолет в 100 тысяч рублей.

Этот экземпляр сошел с конвейера завода КамАЗ в Набережных Челнах в стандартном кузове, но почти сразу был переделан в кабриолет: для этого с «Оки» срезали крышу, установили складывающийся вручную матерчатый верх и пластиковые форточки за дверями. Продавец добавил в объявление фотографию паспорта транспортного средства — судя на снимку, переоборудование в ПТС не вписано, поэтому с переоформлением машины могут возникнуть трудности.

Выпуск «Оки» переместили в Набережные Челны в 1994 году, а полноценная сборка на заводе малолитражных автомобилей (ЗМА) КамАЗа была запущена в 1995-м. В год с конвейера сходило около 40 тысяч экземпляров модели — выпуск был ограничен возможностями Тольяттинского моторного завода, который поставлял силовые агрегаты. Помимо ЗМА «Ока» также впускалась на мощностях ВАЗа и СеАЗа, за все время существования модели (1987—2008 годы) было собрано около 700 тысяч машин.

В марте 2020 года в Ярославле выставили на продажу ВАЗ-1111 «Ока» с пробегом всего 238 километров и салоном, покрытым заводской пленкой. За автомобиль 2002 года выпуска владелец планировал выручить 220 тысяч рублей. Еще одну «капсулу времени» почти без пробега, собранную на Серпуховском заводе, в том же году продавали за 215 тысяч рублей.