Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов 

Вечером пятницы загруженность дорог Москвы достигла 7 из 10 возможных баллов, автомобильные заторы наблюдаются в центре города, на Третьем транспортом кольце, а также на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки образовались на улицах Новый Арбат, Валовая, Тверская, Марксистская, Большая Грузинская, Новая Башиловка и других. Серьезные проблемы с движением наблюдаются на северо-западе, юго-западе, северо-востоке, северо-западе Москвы, а также на Садовом кольце. Пик пришелся на центр мегаполиса.

Ожидается, что загруженность городских дорог должна снизиться до пяти баллов к 20:00. В 21:00 пробки составят три балла. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендовал водителям не выезжать в сторону области в час пик.