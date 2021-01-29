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Land Cruiser 300 приедет в Россию с «легендарным» V8 

Car.ru 2 часа назад
Land Cruiser 300 приедет в Россию с «легендарным» V8
Фото: Car.ru
Корейский автобренд Toyota, как и многие производители, готов отказаться от двигателей V8 в пользу более экологичных. Тем не менее, специалисты считают, что популярный мотор еще останется в линейке легендарной компании, в частности, для России.
С такими доводами выступили недавно австралийские журналисты. Они считают, что компания попросту не захочет терять спрос в этой стране, поэтому V8 оставят для уже легендарной Toyota Land Cruiser 70. Кроме того, тот же силовой агрегат приготовили и для Land Cruiser 300, а его ожидают и в России.
Если планы подтвердятся, и новинка приедет в Россию с производительным двигателем, это поможет бренду повысить спрос на свои транспортные средства, считают аналитики. К тому же, стоит учесть, что в России экологические нормы более лояльны, это тоже только на пользу производителю.
Toyota Land Cruiser 300 с V8 стал бы отличным конкурентом всем представленным в нашей стране кроссоверам, но как в итоге поступят разработчики, сказать пока сложно.
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Комментарии 6
Автоновости , Toyota , Toyota Land Cruiser
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