Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

В США стартовало производство электрических внедорожников версии Rivian R1S 

Car.ru 3 часа назад
В США стартовало производство внедорожников версии Rivian R1S
Фото: Car.ru
В Соединённых Штатах приступили к производству электрических внедорожных модификаций Rivian R1S. Модель представляет собой главного конкурента GMC Hummer версии EV.
Производство модельного ряда Rivian, в который также вошел пикап R1T, задержалось. И это не удивительно. Основной причиной в данном случае является введение по всему миру режима самоизоляции. При этом авторынок претерпел довольно большие убытки вследствие тяжелой экономической ситуации. Вместе с этим, Rivian старательно внедряются такие современные инновационные элементы, как съемная аккумуляторная батарея, а также специальные шины марки Pirelli.
Вследствие этого, сроки поставки модификаций R1T, а также R1S перенесли на июнь — август текущего года соответственно. Модели должны оснащаться силовыми агрегатами R1S на 750 «лошадей», которые способны разгоняться до первой сотни за 3 сек. Внедорожник на одном заряде способен преодолеть 650 километров. Буксировочная способность R1S составляет 3,49 т.
Видео дня. Гангстерский шик: инженер собрал лимузин Аль Капоне
Car.ru: последние новости
За проезд возле рек накажут штрафом За проезд возле рек накажут штрафом Опубликованы первые изображения флагмана от Citroen Опубликованы первые изображения флагмана от Citroen Land Cruiser 300 приедет в Россию с «легендарным» V8 Land Cruiser 300 приедет в Россию с «легендарным» V8
Комментарии 1
Автоновости , Hummer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение