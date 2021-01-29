В США стартовало производство внедорожников версии Rivian R1S

В Соединённых Штатах приступили к производству электрических внедорожных модификаций Rivian R1S. Модель представляет собой главного конкурента GMC Hummer версии EV.

Производство модельного ряда Rivian, в который также вошел пикап R1T, задержалось. И это не удивительно. Основной причиной в данном случае является введение по всему миру режима самоизоляции. При этом авторынок претерпел довольно большие убытки вследствие тяжелой экономической ситуации. Вместе с этим, Rivian старательно внедряются такие современные инновационные элементы, как съемная аккумуляторная батарея, а также специальные шины марки Pirelli.

Вследствие этого, сроки поставки модификаций R1T, а также R1S перенесли на июнь — август текущего года соответственно. Модели должны оснащаться силовыми агрегатами R1S на 750 «лошадей», которые способны разгоняться до первой сотни за 3 сек. Внедорожник на одном заряде способен преодолеть 650 километров. Буксировочная способность R1S составляет 3,49 т.