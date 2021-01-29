Опубликованы первые изображения флагмана от Citroen 

Французская компания Citroen намерена вскоре представить новый флагманский автомобиль. Предполагается, эта новинка станет конкурировать с известными внедорожниками и седанами.

Официальное наименование автомобиля пока не оглашается, его заводской номер E43. Помимо этого, новинка окажется второй машиной бренда Citroen, которая имеет нестандартную для фирмы форму. Первый необычный ее автомобиль C4 в кузове хэтчбек, при создании которого специалисты ориентировались на внедорожники.

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