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Опубликованы первые изображения флагмана от Citroen 

Car.ru 3 часа назад
Опубликованы первые изображения флагмана от Citroen
Фото: Car.ru
Французская компания Citroen намерена вскоре представить новый флагманский автомобиль. Предполагается, эта новинка станет конкурировать с известными внедорожниками и седанами.
Официальное наименование автомобиля пока не оглашается, его заводской номер E43. Помимо этого, новинка окажется второй машиной бренда Citroen, которая имеет нестандартную для фирмы форму. Первый необычный ее автомобиль C4 в кузове хэтчбек, при создании которого специалисты ориентировались на внедорожники.
Citroen
Еще в прошедшем году один из руководителей Citroen Лоуренс Хансен в интервью журналистам заявил, что новая модификация будет заметно отличаться от остальных конкурентов в классе люкс. Обнародованные в интернете изображения французской комплектации полностью подтверждают это. Посмотрев на эти кадры, можно сделать вывод, что новый транспорт действительно несколько необычный. Так, площадью от задних стоек до фронтального бампера он напомнит седан, но из-за высокого клиренса авто схоже с внедорожником. Разработан автомобиль на архитектуре EMP2, которая лежит в основе такой машины, как Peugeot 508.
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Автоновости , Peugeot 508 , Citroen , Peugeot
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